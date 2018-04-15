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    Коноплянка и Налдо принесли «Шальке» победу над «Боруссией»

    Футбол Германии Бундеслига Шальке 04 Боруссия Д Календарь Бундеслиги
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    Евгений Коноплянка
    На фото:Евгений Коноплянка
    В центральном матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке» принимал дортмундскую «Боруссию».

    Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

    «Шальке» удалось выйти вперед на 50-й минуте матча после удара Евгения Коноплянки из пределов штрафной. На 82-й минуте Налдо удвоил преимущество хозяев. Оба раза ассистировал партнерам по команде Даниэль Калиджури.

    После этого матча «Шальке» сохраняет вторую позицию в Бундеслиге (55 очков), а у «Боруссии» — четвертое место (51 очко).

    Бундеслига. 30-й тур
    «Шальке» — «Боруссия» Д — 2:0 (0:0)
    Голы: Коноплянка, 50, Налдо, 82«Шальке»: Ферманн, Шепф, Налдо, Керер, Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71), Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пищек, Топрак, Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46), Батшуайи Предупреждения: Бургшталлер — Пищек.
    Немцы тоже бывают раскрепощенными«Шальке» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 30-го тура немецкого чемпионата по футболу 15 апреля
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