Коноплянка и Налдо принесли «Шальке» победу над «Боруссией»

В центральном матче 30-го тура чемпионата Германиипринимал дортмундскую

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

«Шальке» удалось выйти вперед на 50-й минуте матча после удара Евгения Коноплянки из пределов штрафной. На 82-й минуте Налдо удвоил преимущество хозяев. Оба раза ассистировал партнерам по команде Даниэль Калиджури.

После этого матча «Шальке» сохраняет вторую позицию в Бундеслиге (55 очков), а у «Боруссии» — четвертое место (51 очко).