Коноплянка и Налдо принесли «Шальке» победу над «Боруссией»

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
«Шальке» удалось выйти вперед на 50-й минуте матча после удара Евгения Коноплянки из пределов штрафной. На 82-й минуте Налдо удвоил преимущество хозяев. Оба раза ассистировал партнерам по команде Даниэль Калиджури.
После этого матча «Шальке» сохраняет вторую позицию в Бундеслиге (55 очков), а у «Боруссии» — четвертое место (51 очко).
Бундеслига. 30-й тур
«Шальке» — «Боруссия» Д — 2:0 (0:0)
Голы: Коноплянка, 50, Налдо, 82«Шальке»: Ферманн, Шепф, Налдо, Керер, Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71), Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пищек, Топрак, Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46), Батшуайи Предупреждения: Бургшталлер — Пищек.