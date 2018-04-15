Передня: Подходы были, но без ударов голов не будет

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2).

«До гола ребята выполняли установку. Но опять "стандарт". Хотя говорили играть "один в один". Но отпустили девятого номера.

Во втором тайме пошли перестановки, начали рисковать. Появились у нас разрывы. Добавил и "Ростов". Нам было тяжело. Хотя подходы были, но без ударов голов не будет.

Почему команда так редко заходила в чужую штрафную? Ну почему? Например, создал себе момент Федотов. Дошел до 16 метров, ну бей, а он под себя. Тоже самое Лукаш Секульски. Просил и говорю: "Бейте-бейте, если прострелы – бегите".

Ребята пытаются играть в футбол. К самоотдаче претензий нет», – сказал в эфире канала «Наш футбол» Передня.