Мутко пообещал справедливое решение по желтой карточке Смолова

Вице-премьер РФвысказался на тему желтой карточки, которую получил в матче с «Арсеналом» (3:0) нападающий «Краснодара»

«Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол.

А то Федя вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?

Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять.

Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.

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Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», – цитирует Мутко ТАСС.