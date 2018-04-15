Мутко пообещал справедливое решение по желтой карточке Смолова

«Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол.
А то Федя вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?
Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять.
Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.
РФС даст оценку работе арбитра Чистякова
Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», – цитирует Мутко ТАСС.