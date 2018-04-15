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    Гончаренко: Нам не хватило сил в концовке

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче против «Уфы» (1:1).

    «Нам не хватало сил в концовке, чтобы поехать на еще более высокой скорости. Тем не менее могли в концовке как выиграть, так и проиграть. Учитывая проигрыш по ходу матча и плотный график, я даже доволен тем, как мы отреагировали. У команды есть характер. Исходя из того, что было, наверное, 1:1 — это справедливый результат», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

    «Чем удивила "Уфа"? Мне кажется, сейчас тяжело кого-то чем-то удивить. Мы знаем, что "Уфа" дома хорошо обороняется, что есть быстрая группа атаки. Наша задача была развернуть их лицом к воротам — моментами получалось, моментами нет. Но думаю, что болельщикам такие матчи нравятся», — добавил главный тренер «армейцев».

    Напомним, на гол Дмитрия Сысуева ЦСКА ответил точным ударом Ахмеда Мусы.

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