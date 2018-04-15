ЦСКА не справился с «Уфой»

Московскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче на 41-й минуте. Дмитрий Сысуев получил передачу у штрафной, сыграл в «стенку» со Стоцким, выскочил один на один и пробил мимо Акинфеева.

Армейцы отыгрались лишь на 78-й минуте. Гости выиграли подбор у чужой штрафной, Чалов сделал скидку дальше на Ахмеда Мусу, который с шести метров расстрелял ворота Беленова.

В конце второго тайма травму получил полузащитник гостей Понтус Вернблум, он покинул поле прихрамывая.

После этого матча ЦСКА с 45 очками на 4-м месте, а «Уфа» с 35 очками на 6-й строке.