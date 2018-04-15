ЦСКА не справился с «Уфой»

Хозяева открыли счет в матче на 41-й минуте. Дмитрий Сысуев получил передачу у штрафной, сыграл в «стенку» со Стоцким, выскочил один на один и пробил мимо Акинфеева.
Армейцы отыгрались лишь на 78-й минуте. Гости выиграли подбор у чужой штрафной, Чалов сделал скидку дальше на Ахмеда Мусу, который с шести метров расстрелял ворота Беленова.
В конце второго тайма травму получил полузащитник гостей Понтус Вернблум, он покинул поле прихрамывая.
После этого матча ЦСКА с 45 очками на 4-м месте, а «Уфа» с 35 очками на 6-й строке.
Чемпионат России. 26-й тур
«Уфа» — ЦСКА — 1:1 (1:0)
Голы: Сысуев, 41 (1:0). Муса, 78 (1:1).«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Обляков, 82), Неделчару, Табидзе, Никитин, Йокич (Аликин, 52), Пауревич, Стоцкий, Карп, Игбун, Сысуев (Засеев, 75).ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Мариу Фернандес (Витинью, 46), Бистрович (Натхо, 67), Головин, Чалов, Кучаев, Муса, Вернблум (Жамалетдинов, 83).Предупреждения: Головин, 35. Живоглядов, 77.