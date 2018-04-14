Беляев не контактировал с представителями «Спартака»

Защитник тульского «Арсенала»прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак».

«Уже почти три года прошло с момента моего ухода из "Локомотива". Особо за "железнодорожниками" не слежу — мне нужно концентрировать внимание на своей команде. Что было, то было. "Локомотив" — в моем сердце. Я провел в его структуре 10 лет, но надо жить дальше.

За мою карьеру было много разных разговоров об интересе со стороны топ-клубов. Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать свою дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане.

Не знаю насчет агентов, но со мной лично никто не связывался», — цитируют Беляева «Известия».