«Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В первом матче французский клуб уступил со счетом 0:1, но по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

«Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля

Ошибутся обе команды «Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля

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