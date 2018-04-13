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    «Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы

    Лига Европы Марсель Футбол Франции Футбол Германии
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    В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» со счетом 5:2.

    В первом матче французский клуб уступил со счетом 0:1, но по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

    Ошибутся обе команды«Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля
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