Сегодня в 00:08 «Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы Лига Европы Марсель Футбол Франции Футбол Германии Спорт в VK Спорт. Главное В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» со счетом 5:2. В первом матче французский клуб уступил со счетом 0:1, но по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира. Ошибутся обе команды«Марсель» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме Трансферный дайджест. 3-9 апреляС кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней 12/04Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА 09/04«Байер» разгромил «Лейпциг» 06/04Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ 05/04Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем» Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Семейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе Подробный разбор Туринская сказка превратилась в драмуЭпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы Бедный ПавелИзучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом Топ-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 летLiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18 «Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста МессиРеакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧКинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников «Ливерпуль» пустил еврокубковые мечты «МанСити» по ветруВторая победа команды Юргена Клоппа над дружиной Гвардиолы — в нашем обзоре прессы Комментарии Прогнозы на спорт Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля2,23 «Вегас» и «Лос-Анджелес» снова не забросят много шайб«Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля1,78