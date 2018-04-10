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    РФС разрешил «Амкару» играть в Перми

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    Стадион «Звезда»
    На фото:Стадион «Звезда»
    Российский футбольный союз (РФС) вернул «Амкару» лицензию на проведение домашних матчей в на стадионе «Звезда» в Перми.

    Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    «Пермскому клубу возвращена лицензия на проведение матчей на своем стадионе. Приехала комиссия, были устранены все замечания, которые нужно было устранить. Все домашние игры по календарю "Амкар" будет проводить на своем поле.

    То есть сейчас у клубов нет шансов перенести игру к себе на поле. Поле приведено ко всем стандартам, которые требуются для проведения матчей в рамках РФПЛ», — сказал Куликов «Чемпионату».

    Таким образом, «Амкар» будет принимать «Рубин» (14 апреля), «Спартак» (29 апреля) и «Ахмат» (13 мая) в Перми.

    Ранее из-за плохого состояния газона «Амкар» провел домашние встречи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) в Уфе и Москве.

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