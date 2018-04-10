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    Купер: Египет будет бороться за второе место в группе

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Уругвая
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    Эктор Купиер
    На фото:Эктор Купиер
    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018.

    Купер, которого цитирует Gazzetta dello Sport, заявил, что на первое место в группе будет претендовать Уругвай, тогда как Египет поборется с Россией и Саудовской Аравией за вторую позицию.

    «Уругвай — лучшая команда в группе, хотя матчи никогда не бывают предсказуемыми. Мы будем бороться за второе место, чтобы пройти групповой этап, а если кто-то подумает иначе, я буду готов выслушать его аргументы в своем офисе», — сказал Купер.

    Сборная Египта стартует на ЧМ-2018 матчем против Уругвая (15 июня), 19 июня сыграет с Россией, а 25 июня — с Саудовской Аравии.

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