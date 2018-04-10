Купер: Египет будет бороться за второе место в группе

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018.

Купер, которого цитирует Gazzetta dello Sport, заявил, что на первое место в группе будет претендовать Уругвай, тогда как Египет поборется с Россией и Саудовской Аравией за вторую позицию.

«Уругвай — лучшая команда в группе, хотя матчи никогда не бывают предсказуемыми. Мы будем бороться за второе место, чтобы пройти групповой этап, а если кто-то подумает иначе, я буду готов выслушать его аргументы в своем офисе», — сказал Купер.

Сборная Египта стартует на ЧМ-2018 матчем против Уругвая (15 июня), 19 июня сыграет с Россией, а 25 июня — с Саудовской Аравии.