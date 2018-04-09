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    «Вильярреал» уступил «Атлетику»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао — 1:4.

    За победителей отличились Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин. В составе хозяев единственный мяч забил Карлос Бакка.

    Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провёл на поле более получаса, выйдя на замену на 61-й минуте.

    «Вильярреал» с 47 очками занимает шестое место в таблице чемпионата, «Атлетик» с 39 очками — 12-й.

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Вильярреал» — «Атлетик» — 1:3 (0:1)
    Голы: Кордоба, 4 (0:1). Иньяки Уильямс, 51 (0:2). Бакка, 67 (1:2). Икер Муниаин, 87 (1:3).«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Бонера (Пау Торрес, 46), Рукавина, Хауме, Альваро Гонсалес, Фуэго, Тригерос (Черышев, 61), Пабло Форнальс (Сориано, 9), Эрнандес, Бакка, Энес Унал.«Атлетик»: Аррисабалага, Баленсиага (Лекуэ, 62), Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Икер Муниаин, 76), Итурраспе, Сан-Хосе, Иньяки Уильямс, Кордоба (Микель Рико, 90).Предупреждения: Бонера, 38. Иньиго Мартинес, 41. Бакка, 45. Нуньес, 45. Альваро Гонсалес, 64. Итурраспе, 67. Аррисабалага, 74. Де Маркос, 81. Серхио Асенхо, 87.Удаление: Альваро Гонсалес (Вильярреал), 89.
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