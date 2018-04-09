«Вильярреал» уступил «Атлетику»

В матче 31-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение от— 1:4.

За победителей отличились Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин. В составе хозяев единственный мяч забил Карлос Бакка.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провёл на поле более получаса, выйдя на замену на 61-й минуте.

«Вильярреал» с 47 очками занимает шестое место в таблице чемпионата, «Атлетик» с 39 очками — 12-й.