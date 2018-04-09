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    Промес: Сделаем все, чтобы отстоять титул

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    Квинси Промес
    На фото:Квинси Промес
    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями после победы в матче 25-го тура чемпионата России над «Анжи» (4:1).

    «Люди говорили, что Квинси в кризисе? Да, я это слышал. Он уже был закончен. Еще до матча. А про кризис говорили, потому что я не забиваю.

    Конечно, здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал. Но ментально я очень силен, и все знают, на что я способен.

    Работаю каждый день, и вы видели сегодня, какой результат приносят тренировки. Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня, ведь вместе мы можем сделать великие вещи.

    Хет-трик стал самым ранним в премьер-лиге? А я это уже знаю. Обожаю бить рекорды. Поэтому я и играю в футбол.

    Защитить титул – еще один супервызов, разумеется, ведь "Локо" впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.

    Матч с "Анжи" — неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Локомотива».​

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