Промес: Сделаем все, чтобы отстоять титул

«Люди говорили, что Квинси в кризисе? Да, я это слышал. Он уже был закончен. Еще до матча. А про кризис говорили, потому что я не забиваю.
Конечно, здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал. Но ментально я очень силен, и все знают, на что я способен.
Работаю каждый день, и вы видели сегодня, какой результат приносят тренировки. Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня, ведь вместе мы можем сделать великие вещи.
Хет-трик стал самым ранним в премьер-лиге? А я это уже знаю. Обожаю бить рекорды. Поэтому я и играю в футбол.
Защитить титул – еще один супервызов, разумеется, ведь "Локо" впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.
Матч с "Анжи" — неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
«Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего «Локомотива».