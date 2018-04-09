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    «Спартак» подтвердил чемпионские амбиции

    Реакция прессы на уверенную победу «Спартака» над «Анжи»

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    Квинси Промес
    Квинси Промес
    В 25-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде одержал победу над «Анжи». Три мяча в составе красно-белых записал на свой счет Куинси Промес, который вышел на первое место в споре бомбардиров РФПЛ с 13 мячами. Команда Массимо Карреры продолжает удерживать второе место, на два очка отставая от «Локомотива», у которого игра в запасе.

    Кем Каррера заменил Фернандо

    «В третий раз в нынешнем чемпионате России "Спартак" играл без Фернандо, ставшего MVP марта в РФПЛ. По логике вещей центральный полузащитник должен был пропускать матч в Каспийске из-за удаления в прошлом туре, но необъяснимая ошибка судьи Виталия Мешкова оставила бразильца в игре и подарила красно-белым его гол в ворота "Тосно". Тем не менее на дисквалификацию Фернандо всё-таки наиграл, поскольку первая жёлтая карточка во встрече с "Тосно" стала для легионера четвёртой за сезон.

    До этого бразилец по какому-то странному совпадению пропустил два матча с "Арсеналом". Оба "Спартак" выиграл, так что отсутствие Фернандо, при всей его значимости для команды, не превращалось в катастрофу. В московской игре центр поля закрыли Марио Пашалич, Артём Тимофеев иДенис Глушаков, который заменил на исходе получаса травмированного молодого полузащитника. В Туле с задачей справился дуэт Пашалич – Глушаков. Ещё дважды Фернандо выходил на замену, в том числе против "Анжи" (2:2) в первом круге.

    Сегодня главный тренер Массимо Каррера отрядил в середину поля Пашалича и Романа Зобнина. Глушаков занял место на скамейке запасных. Были у "Спартака" и ещё кое-какие изменения в составе. В частности, травма Андрея Ещенко открыла дорогу в основу самому критикуемому защитнику красно-белых – Марко Петковичу», — объясняет предматчевую диспозицию автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

    Неудачный дебют Чансельора

    Сохранили лидерство. Фарфан принес «Локомотиву» три очка СМИ – о победе «железнодорожников» над «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России «У хозяев тоже была неординарная основа. В ней дебютировал защитник из Венесуэлы — Джон Чансельор. Раньше он выступал за клуб "Дельфин". Это название, а не прозвище владельца. Спойлер: дебют Чансельору не удался. От слова "вообще".

    Потому что "Спартак" выиграл матч к 27-й минуте. И такое бывает. Красно-белые заработали три очка буднично просто. Три гола за половину тайма – и можно проводить 66 минут в релакс-режиме. Махачкалинцы зачем-то оборонялись высоко – и оборонялись совсем неудачно. Красно-белые получали столько свободы, сколько не получают почти никогда в РФПЛ. Быстрые 3:0 мало кто ожидал, но вообще-то все прямо по делу.

    Авторов голов мы не сообщали осознанно. Потому что автор один. И он, разумеется, MVP матча. Квинси Промес проводит категорически неровный сезон, но сегодня голландец был абсолютно фееричен. Трансформировать комбинацию партнеров в гол? Ноу проблем. Самому сделать гол из ничего (проход + выстрел в девятину)? Ноу проблем. Реализовать пенальти? Ноу проблем, мужики. В Дагестане Промес выдал матч того уровня, на котором и должен играть. Стабильно», — восхищается редакция Sport24.

    Промес вернулся!

    Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара» «Нынешней весной "Спартак" частенько сталкивается с трудностями, играя против команд ниже уровнем. И журналисты попрекали Карреру за то, что тот редко выпускает в основе Ханни, который оставил весной очень приятное впечатление. В этой встрече итальянец выпустил новичка, и тот еще усилил эффект, действуя очень остро и располагаясь почти в центре нападения. Когда москвичи открывали счет, алжирец грамотно открылся на одной линии с защитниками и катнул мяч налево Квинси Промесу, которому оставалось закатить его в пустые ворота.

    А через четыре минуты голландец исполнил сольный номер, вынудив капитулировать Александра Будакова изумительным по исполнению ударом в дальнюю "девятку". А заодно и журналистов, критикующих его за слабую игру нынешней весной. Если Квинси действительно вернулся, то шансы "Спартака" выиграть все оставшиеся матчи действительно высоки. На 27-й минуте он реализовал пенальти за снос Луиса Адриано и снял все сомнения о положительном исходе матча.

    Вообще, похвалы заслужила вся линия атаки гостей. Они действовали активно, здорово комбинировали и не раз заставили нервничать Будакова. А вот о линии обороны такого не скажешь. На 36-й минуте в гол превратилась редчайшая и простейшая подача в штрафную. Роман Зобнин за Хуаном Лескано не успел, а Илья Кутепов и не ставил перед собой такой задачи – он играл по Филиппу Будковскому. А вот где был в этом эпизоде Дмитрий Комбаров, загадка», — фиксирует обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.


    Нервные махачкалинцы и артистичный Промес

    РФПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару», «Локомотив» выиграл у «Ростова», «Спартак» разгромил «Анжи» Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги «За "Анжи" тоже болели хорошо, например, обошлись без мата и хоровых оскорблений в адрес "Спартака". Но одиночные выкрики, конечно, были. И московские фотографы за воротами (а я стоял в первом тайме с ними) слышали это очень хорошо – после каждого гола в ворота "Анжи" на них были направлены гроздья махачкалинского гнева. Мы не понимали, к кому именно обращаются фанаты, когда кричали в спины "вали отсюда к себе", но все равно чувствовали легкий дискомфорт.

    Промес, кажется, принял негодование лично в свой адрес, поэтому с каждым мячом праздновал все артистичнее. И непонятно даже, что было эффектнее – волшебный второй гол, или поклон после забитого пенальти.

    Напряжение на трибунах, если и возникло, то к концу тайма спало, потому что "Анжи" до перерыва забил – 1:3, и вроде бы уже не так стыдно. И хотя ребята все еще проявляли агрессию, была она какой-то более сытой, чем при нуле голов. Правда, иногда на газон падали одинокие монеты. Впрочем, ни за себя, ни за "Спартак" его болельщикам вряд ли было страшно.

    Ничто не предвещало повторения синдрома начала сезона, когда команда отпускала свои матчи. Красно-белые и дальше действовали так же уверенно, создавали моменты, и вообще каждая почти их атака выглядела со стороны легкой и стремительной. Очевидно, что гости побеждали на классе, и во втором тайме это превосходство позволило забить еще», — делится впечатлениями корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    «Спартак» смотрелся солиднее

    «Тут же классический пример противостояния, в котором знающая себе цену мощная команда, понимающая свои сильные и слабые стороны, вышла на поле и показала все, что умеет, за счет чего способна добиваться успеха. И не придерешься. Да зачем тут лишний раз что-то объяснять, когда сам тренер "Анжи" Вадим Скрипченко все признал:

    "Спартак намного солиднее смотрелся, помастеровитее в индивидуальных и командных действиях. Надо принять поражение и двигаться дальше".

    Ключевое выражение "Спартак смотрелся солиднее". Каррера смог придать этой команде тот необходимый статус и лоск, который подчеркивает силу класса отдельных исполнителей и коллективного взаимодействия. Когда не стыдно посмотреть игру и не стыдно показать ее кому-то. Речь именно о впечатлении, об ощущении, которое складывается при просмотре игры. Если есть потери, ты знаешь, что это не безнадежно, что найдется тот, кто заменит не менее эффективно.

    Или же будет найдена схема для замены. Если есть проблемы в организации игры, то команда по крайней мере проявит характер и страсть, будет выкладываться так, что не предъявишь ей валяние дурака. Просто подмывает после такой игры сделать диаметрально противоположное сравнение с суперклубом, обладающим супертренером, с берегов Невы. Но не станем этого делать, поскольку уже много об этом сказано, а главные выводы сделают болельщики и турнирная таблица», — отмечает блогер Soccer.ru Синклейр.

    «Спартак» остается в золотой гонке

    «Выглядел "Спартак" намного сильнее даже при том, что не все его футболисты выкладывались полностью. Судить их за это после матча с "Анжи" вряд ли стоит, потому что, если соперник дает повод сыграть вполовину своих возможностей, а счет в твою пользу довольно крупный, то почему бы и нет…

    Хотя, конечно, мог и Луиз Адриано выглядеть гораздо активнее, но пенальти на нем сделали, мяч соперникам он старался в единоборствах не отдавать, а то, что не "выгрызал" все вокруг в передней зоне? На сей раз этого особенно и не потребовалось. Наверное, могли бы в целом поувереннее сыграть в матче Пашалич либо Самедов. А уж если брать отдельно второй тайм, то — даже Ханни с Промесом.

    Однако, согласитесь, даже забитый мяч "Анжи" уже ничего не мог поменять в настроении футболистов и ходе самой игры. Силы соперников оказались неравными. Даже несмотря на то, что "Спартак" впервые вышел в таком составе.

    Что в итоге? "Спартак" остается в золотой гонке, поддавливая "Локомотив". В следующее воскресенье игра против "Урала", затем в среду 18-го апреля полуфинал Кубка России с "Тосно". Так что ротация Карреры сегодня оказалась как нельзя кстати. Кому-то, видимо, надо было отдохнуть, кому-то может, сидя на скамейке запасных, поразмышлять над своей игрой. Потому что решающие игры в обоих турнирах для "Спартака" надвигаются практически одновременно. А побеждать хочется и там, и там», — пишет автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

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