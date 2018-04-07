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    РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром»

    Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги

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    «СКА-Хабаровск» — «Амкар»
    «СКА-Хабаровск» — «Амкар»
    С 7 по 9 апреля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 25-го тура. Центральным событием станет встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге.

    «СКА-Хабаровск» — «Амкар» 0:2

    «Амкар» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол «амиачники» забили в компенсированное к первому тайму время. Александр Димидко в своей штрафной площади неудачно запустил «свечку», чем воспользовался Александр Рязанцев, который выскочил из-за спин защитников и, опередив вратаря, отправил мяч в сетку.

    Хозяева доигрывали матч вдесятером, так как на 57-й минуте прямую красную карточку получил Дмитрий Кабутов, грубо сыгравший против Петара Занева.

    Победную точку гости поставили незадолго до финального свистка. Михаил Костюков реализовал выход на свидание с вратарем после передачи Саида Эззатоллахи.

    «Амкар» поднялся на девятое место в турнирной таблице (28 очков). «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке (13 очков).

    Чемпионат России. 25-й тур
    «СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – 45+1 Рязанцев, 0:2 – 90+2 Костюков.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Наваловский, Эдиев, Аделейе, Черевко (Казанков, 81), Карасев (Федотов, 81), Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Димидко, Канунников, Секульски.«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Сиваков, Гащенков, Огуде, Рязанцев (Костюков, 70), Комолов, Голь (Эззатоллахи, 64), Оланаре.Удаление: Кабутов (56).

    «Рубин» — «Ахмат»

    7 апреля, 14:00 мск

    «Зенит» — «Краснодар»

    7 апреля, 16:30 мск

    «Арсенал» Тула – «Уфа»

    7 апреля, 19:00 мск

    «Тосно» — «Урал»

    8 апреля, 14:00 мск

    «Локомотив» — «Ростов»

    8 апреля, 16:30 мск

    «Анжи» — «Спартак»

    8 апреля, 19:00 мск

    ЦСКА – «Динамо»

    9 апреля, 19:30 мск

    «Лесникам» как воздух нужны очки«Тосно» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
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