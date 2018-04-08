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    Гендиректор «Тосно» видит Погребняка в сборной России

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    Вячеслав Матюшенко
    На фото:Вячеслав Матюшенко
    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением об игре форварда Павла Погребняка, оформившего дубль в матче с «Уралом» (2:2).

    «Мы ожидали, что Павел будет так забивать. Для этого его и приглашали. Не знаю, почему некоторые над этим смелись. Мы довольны им, видели в нем серьезный потенциал. Сейчас он доказывает, что хороший футболист, лидер по жизни и отличный нападающий.

    Мог забить сегодня и третий мяч, но, к сожалению, не получилось. В целом, он может еще прибавить и прибавляет. Я вижу, что Погребняк является примером для молодых игроков своим поведением, трудолюбием в тренировочном процессе.

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    Погребняк и сборная России? Почему нет? У человека огромный опыт, можно было и попробовать. Думаю, что Павел не испортил бы картины в нашей национальной команде», — цитирует Матюшенко «Чемпионат».

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