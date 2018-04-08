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    Дубль Уэлбека помог «Арсеналу» переиграть «Саутгемптон»

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    Футболисты «Арсенала»
    На фото:Футболисты «Арсенала»
    «Арсенал» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:2.

    Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Седрик Соареш выполнил прострел с правого фланга, а Шейн Лонг удачно сыграл на опережении, переправив мяч в сетку.

    «Канониры» восстановили паритет на 29-й минуте. Отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил после эффектной скидки от Дэнни Уэлбека.

    Еще через девять минут подопечные Арсена Венгера получили минимальный перевес. Уэлбек нанес удар с линии штрафной, мяч срикошетил от защитника и оказался в воротах.

    На 73-й минуте «святые» отыгрались усилиями Чарльза Остина, который с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.

    И все же на 81-й минуте «канониры» вырвали победу. Уэлбек оформил дубль, забив головой после навеса от Алекса Ивоби.

    Перед финальным свистком красные карточки получили Джек Стивенс и Мохамед Эль-Ненни, но на итоговом результате это никак не отразилось.

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице (54 очка), а «Саутгемптон» — 18-е (28 очков).

    Чемпионат Англии. 33-й тур
    «Арсенал» — «Саутгемптон» — 3:2 (2:1)
    Голы: 0:1 – 17 Лонг, 1:1 – 28 Обамеянг, 2:1 – 38 Уэлбек, 2:2 – 73 Остин, 3:2 – 81 Уэлбек.«Арсенал»: Чех, Чемберс, Колашинац, Бельерин (Холдинг, 74), Мустафи, Ивоби, Джака, Эль-Ненни, Уэлбек, Нелсон (Уилшер, 64), Обамеянг (Ляказетт, 71).«Саутгемптон»: Маккарти, Худт, Йосида (Остин, 72), Бертран, Стивенс, Ромеу, Уорд-Проуз, Тадич, Хейбьерг, Соареш, Лонг (Симс, 80).Предупреждения: Бельерин (50), Уилшер (90+2), Худт (90+7). Удаления: Стивенс (90+3), Эль-Ненни (90+4).
    Математика для Вас и Венгера«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля
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