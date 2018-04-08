Дубль Уэлбека помог «Арсеналу» переиграть «Саутгемптон»

в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги обыгралсо счетом 3:2.

Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Седрик Соареш выполнил прострел с правого фланга, а Шейн Лонг удачно сыграл на опережении, переправив мяч в сетку.

«Канониры» восстановили паритет на 29-й минуте. Отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил после эффектной скидки от Дэнни Уэлбека.

Еще через девять минут подопечные Арсена Венгера получили минимальный перевес. Уэлбек нанес удар с линии штрафной, мяч срикошетил от защитника и оказался в воротах.

На 73-й минуте «святые» отыгрались усилиями Чарльза Остина, который с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.

И все же на 81-й минуте «канониры» вырвали победу. Уэлбек оформил дубль, забив головой после навеса от Алекса Ивоби.

Перед финальным свистком красные карточки получили Джек Стивенс и Мохамед Эль-Ненни, но на итоговом результате это никак не отразилось.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице (54 очка), а «Саутгемптон» — 18-е (28 очков).