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    Дубль Горбатенко принес «Арсеналу» победу над «Уфой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Уфой» (2:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Игорь Горбатенко разогнал атаку и сыграл налево на Кангва, а затем открылся на его прострел и из-под соперника пробил под перекладину.

    На 16-й минуте счет сравнялся. Левашов в игре на выходе из ворот отразил опасную подачу Сысуева, но мяч достался Дмитрию Стоцкому, который со второй попытки послал его под перекладину ворот туляков.

    А на 72-й минуте Комбаров сыграл на Игоря Горбатенко, который сразу же выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку. Беленов даже не выпрыгнул.

    Благодаря этой победе «Арсенал» с 35 очками обошел «Уфу» и поднялся на шестое место в премьер-лиге. Башкирский клуб с 34 очками на 7-м месте.

    Чемпионат России. 25-й тур
    «Арсенал» (Тула) – «Уфа» – 2:1 (1:1)
    Голы: Горбатенко, 2 (1:0). Стоцкий, 16 (1:1). Горбатенко, 72 (2:1).«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Шевченко, 90), Беляев, Хагуш, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Сунзу, Берхамов, Горбатенко, Кангва (Александров, 76), Дзюба.«Уфа»: Беленов, Табидзе, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич (Карп, 90), Стоцкий, Обляков (Игбун, 68), Йокич (Сейдахмет, 80), Сысуев.Предупреждения: Сысуев, 5. Беляев, 40. Салатич, 56. Йокич, 63.
    Кто выйдет победителем в битве за шестое место?«Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 7 апреля
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