Дубль Горбатенко принес «Арсеналу» победу над «Уфой»

Тульскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Игорь Горбатенко разогнал атаку и сыграл налево на Кангва, а затем открылся на его прострел и из-под соперника пробил под перекладину.

На 16-й минуте счет сравнялся. Левашов в игре на выходе из ворот отразил опасную подачу Сысуева, но мяч достался Дмитрию Стоцкому, который со второй попытки послал его под перекладину ворот туляков.

А на 72-й минуте Комбаров сыграл на Игоря Горбатенко, который сразу же выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку. Беленов даже не выпрыгнул.

Благодаря этой победе «Арсенал» с 35 очками обошел «Уфу» и поднялся на шестое место в премьер-лиге. Башкирский клуб с 34 очками на 7-м месте.