РФС может перенести матч Россия – Турция со стадиона «Динамо»

Одним из альтернативных вариантов является стадион московского ЦСКА.
«В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант — это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются.
Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что встреча Россия — Турция состоится 5 июня.