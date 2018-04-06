РФС может перенести матч Россия – Турция со стадиона «Динамо»

РФС обеспокоен готовностью московского стадиона «Динамо» и рассматривает вариант переноса товарищеского матча между сборными России и Турции на другую арену, сообщает ТАСС.

Одним из альтернативных вариантов является стадион московского ЦСКА.

«В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант — это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются.

Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что встреча Россия — Турция состоится 5 июня.