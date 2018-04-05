Сорокин: Поле «Самара Арены» готово для транспортировки

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»сообщил, что поле стадионаготово к укладке.

Первый матч на новом стадионе чемпионата мира-2018 должен состояться 28 апреля.

«Сейчас активно готовят подложку, поэтому в ближайшее время приступят к укладке поля. Оно уже готово, ждет транспортировки и в скором времени будет доставлено и уложено», — цитирует ТАСС Сорокина

Газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля.

Семь дней потребуется на то, чтобы прошить траву с помощью специальной электромашины с лазерным наведением, уберегающей поле от топливных пятен.

Ее комплектующие — искусственные нити в бобинах — уже доставлены в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тысяч километров, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость.

Толщина основания поля составляет около одного метра, оно включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и собственно сам рулонный газон.

Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать «спортивную форму» живого зеленого организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля)