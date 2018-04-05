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    Женская сборная России разгромила Боснию в отборе ЧМ-2019

    Сборная России Футбол России Сборная Боснии и Герцеговины
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Женская сборная России по футболу на выезде обыграла Боснию и Герцеговину (6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019.

    По дублю в этой встрече оформили Елена Данилова и Надежда Смирнова, еще по голу забили Мария Галай и Елена Морозова.

    Россиянки в трех матчах набрали четыре очка и вышли на третье место в группе. В следующей игре команда на выезде сыграет с Казахстаном 9 апреля.

    ЧМ-2019. Отборочный турнир
    Босния и Герцеговина – Россия 1:6 (1:2)
    Голы: Тодуа, 5 (1:0, автогол), Данилова, 26 (1:1), Галай, 39 (1:2), Морозова, 53 (1:3, с пенальти), Смирнова, 58 (1:4), Данилова, 82 (1:5). Смирнова, 90+1 (1:6).Босния и Герцеговина: Хасанбегович, Кулиш, Ам. Спахич, Ал. Спахич, Хасанбегович (Камерич,82), Шакотич, Алексич, Медич, Кршо (Лихович, 55), Николич (к), Хаджич (Раделич, 73). Россия: Тодуа, Зиястинова, Кожникова(к), Беломытцева, Акимова, Галай, Шишкина (Гасанова, 76), Морозова, Колтакова (Андреева, 75), Смирнова, Данилова (Братко, 84).Предупреждение: Медич, 62
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