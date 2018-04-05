Женская сборная России разгромила Боснию в отборе ЧМ-2019

по футболу на выезде обыграла(6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019.

По дублю в этой встрече оформили Елена Данилова и Надежда Смирнова, еще по голу забили Мария Галай и Елена Морозова.

Россиянки в трех матчах набрали четыре очка и вышли на третье место в группе. В следующей игре команда на выезде сыграет с Казахстаном 9 апреля.