Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»

Арбитр матча 24-го тура РФПЛполучил крайне низкую оценку за свою работу.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», инспектор матча Алексей Румянцев поставил Мешкову 7,4 или 7,5 балла — то есть «единицу» по пятибалльной системе.

Отмечается, что по ходу матча Мешков допустил три серьезные ошибки. На 36-й минуте он не показал карточку полузащитнику «Спартака» Фернандо, которая стала бы для него второй в матче. На 64-й минуте встречи судья не показал второй «горчичник» уже игроку «Тосно» Сергею Сухареву. А на 80-й минуте рефери ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей.

Стоит отметить, что Мешков проводил свой первый матч в этой части чемпионата России.

Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» завершился со счетом 2:1.