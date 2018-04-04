«Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

Московскийодержал гостевую победу над самарскими(3:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

На 20-й минуте спартаковцы разыграли мяч перед штрафной. Фернандо сделал передачу на Зе Луиша, который ловко развернулся и пробил в дальний нижний угол.

На 71-й минуте спартаковцы поймали соперника на контратаке. Зе Луиш покатил мяч в штрафную на свободного Квинси Промеса, который пробил точно в нижний угол.

На 77-й минуте Промес вырезал подачу с углового, Зе Луиш сделал скидку головой на дальнюю штангу, а Луис Адриано в касание пробил мимо Конюхова.

Самарцы отквитали один мяч на второй компенсированной минуте. Хозяева быстро разыграли угловой. Зотов вырезал подачу в центр штрафной на голову Александру Соболеву, который пробил точно в угол.

В полуфинале турнира (намеченном на 18 апреля) команда Массимо Карреры сыграет против «Тосно».