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    «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Спартак Крылья Советов
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

    На 20-й минуте спартаковцы разыграли мяч перед штрафной. Фернандо сделал передачу на Зе Луиша, который ловко развернулся и пробил в дальний нижний угол.

    На 71-й минуте спартаковцы поймали соперника на контратаке. Зе Луиш покатил мяч в штрафную на свободного Квинси Промеса, который пробил точно в нижний угол.

    На 77-й минуте Промес вырезал подачу с углового, Зе Луиш сделал скидку головой на дальнюю штангу, а Луис Адриано в касание пробил мимо Конюхова.

    Самарцы отквитали один мяч на второй компенсированной минуте. Хозяева быстро разыграли угловой. Зотов вырезал подачу в центр штрафной на голову Александру Соболеву, который пробил точно в угол.

    В полуфинале турнира (намеченном на 18 апреля) команда Массимо Карреры сыграет против «Тосно».

    Кубок России. 1/4 финала
    «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1)
    Голы: Зе Луиш, 20 (0:1). Промес, 71 (0:2). Луиз Адриану, 77 (0:3). Соболев, 90+2 (1:3).«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Бурлак, Таранов (Зотов, 75), Ятченко, Ланин, Кленкин, Чочиев (Башкиров, 82), Алиев, Соболев, Корниленко (Мияйлович, 79).«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин (Самедов, 78), Глушаков, Фернанду, Луиз Адриану (Пашалич, 80), Промес (Ханни, 89), Зе Луиш.Предупреждение: Ланин, 17.
    Не испугается ли «Спартак» самарского снега?«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 4 апреля
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