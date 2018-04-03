Газзаев заявил об отсутствии стратегии развития футбола в России

Бывший наставник ЦСКАраскритиковал нынешнее руководство РФС за то, что у него нет стратегии развития футбола.

«Главное, что вызывает удивление – это отсутствие у нынешнего руководства РФС какой-либо стратегии развития футбола. Никто не понимает, куда мы идем. На выборах президента РФС в 2016 году была кулуарно и без профессионального обсуждения принята так называемая программа развития футбола до 2030 года.

А в феврале 2018 года, после исполкома РФС, нам сообщили: грядут "глубочайшие серьезные реформы", и Россия будет развиваться конкретно по пути Исландии. То есть недавно принятая глобальная программа-2030 тихо отправлена в утилизацию, хотя к ее реализации даже не приступали. Она оказалась просто фикцией. То же самое, кстати, происходило и с тремя предыдущими "программами". Ни одна из которых не была реализована.

Ну а что касается Исландии... Россия – это страна с огромными возможностями, традициями, историей, территорией, гигантскими расстояниями и населением. Как она может брать пример с крошечного, компактного государства. Возможно, исландский футбол действительно развивается хорошо. Но это – как сравнивать ремонт отдельной квартиры с программой реновации Москвы... Или, допустим, сборная Италии, которая не попала на ЧМ-2018 – она тоже должна пойти по исландской модели? Это большой вопрос...», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».