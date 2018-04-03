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    Гаджиев хочет видеть в РФПЛ разделение на группы по географическому принципу

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    Гаджи Гаджиев
    На фото:Гаджи Гаджиев
    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался на заседании в Госдуме по поводу будущего российского футбола.

    «У нас страна большая и не надо ничего в РФПЛ сокращать. Мы все время тормозим. Есть путь, который прошли все лучшие футбольные страны. Надо брать то, чего у нас нет. Мы достигали результатов.

    У нас проблем с тренировкой не было раньше, были проблемы с организацией. Нам нужны правильные механизмы финансирования.

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    Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну – надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».

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