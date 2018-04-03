Гаджиев хочет видеть в РФПЛ разделение на группы по географическому принципу

Бывший тренер «Амкара»высказался на заседании в Госдуме по поводу будущего российского футбола.

«У нас страна большая и не надо ничего в РФПЛ сокращать. Мы все время тормозим. Есть путь, который прошли все лучшие футбольные страны. Надо брать то, чего у нас нет. Мы достигали результатов.

У нас проблем с тренировкой не было раньше, были проблемы с организацией. Нам нужны правильные механизмы финансирования.

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Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну – надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».