«Фиорентина» в гостях обыграла «Удинезе»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Удинезе» со счетом 2:0.

Счет на 29-й минуте открыл французский полузащитник Жордан Верету, реализовавший пенальти, а на 71-й минуте отличился аргентинский форвард Джованни Симеоне.

Таким образом, «Фиорентина» одержала пятую подряд победу в Серии А и с 47 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, «Удинезе» (33) – на 12-м месте.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Дженоа» на своём поле вырвал победу в матче с «Кальяри» (2:1), а «Аталанта» в родных стенах проиграла «Сампдории» (1:2).