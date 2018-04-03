Дворкович: Не думаю, что после ЧМ-2018 будет единая модель управления стадионами

«Я не думаю, что это будет единая модель – команды и стадионы находятся в разных условиях. Есть лидеры нашего чемпионата, которые обладают своими аренами, кто-то с помощью партнёров управляет стадионами, и не думаю, что им нужна другая модель.
Есть новые стадионы, где клубы находятся в Премьер-лиге и ситуация относительно нормальная, зрители есть. Есть команды, не входящие в Премьер-лигу, там заполняемость стадионов намного меньше и проблем, конечно, с этим там гораздо больше, а там без поддержки федерального уровня не обойтись.
Данным вопросом занимается Виталий Леонтьевич Мутко, я занимаюсь только чемпионатом мира. Тем не менее знаю, что ведутся консультации с регионами, данный вопрос прорабатывается», – цитирует Дворковича ТАСС.
Дворкович: На стадионе в Екатеринбурге на 95% все в порядке
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.