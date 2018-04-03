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    Дворкович: Не думаю, что после ЧМ-2018 будет единая модель управления стадионами

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России ФИФА
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    Аркадий Дворкович
    На фото:Аркадий Дворкович
    Вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович не уверен, что в стране будет введена единая модель управления стадионами после завершения ЧМ-2018.

    «Я не думаю, что это будет единая модель – команды и стадионы находятся в разных условиях. Есть лидеры нашего чемпионата, которые обладают своими аренами, кто-то с помощью партнёров управляет стадионами, и не думаю, что им нужна другая модель.

    Есть новые стадионы, где клубы находятся в Премьер-лиге и ситуация относительно нормальная, зрители есть. Есть команды, не входящие в Премьер-лигу, там заполняемость стадионов намного меньше и проблем, конечно, с этим там гораздо больше, а там без поддержки федерального уровня не обойтись.

    Данным вопросом занимается Виталий Леонтьевич Мутко, я занимаюсь только чемпионатом мира. Тем не менее знаю, что ведутся консультации с регионами, данный вопрос прорабатывается», – цитирует Дворковича ТАСС.

    Дворкович: На стадионе в Екатеринбурге на 95% все в порядке

    Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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