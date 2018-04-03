Дворкович: На стадионе в Екатеринбурге на 95% все в порядке

На стадионе в Екатеринбурге на 95% все в порядке

Председатель оргкомитета «Россия-2018»отметил, что недочеты на стадионе вне носят системный характер.

1 апреля на арене в тестовом режиме был проведен матч «Урал» — «Рубин» (1:1).

Стадион в Самаре должен быть сдан к 25 апреля

«В Екатеринбурге 1 апреля прошел тестовый матч. По оценке, которую мы получили и от представителей оргкомитета и от болельщиков, процентов на 95 все в порядке, 5 процентов связаны с погодными условиями, а летом, надеюсь, снега не будет, либо с организационными моментами, которыми легко можно позаниматься в оставшееся время.

Все замечания устранимы, они не носят какого-то системного характера, это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают на любом мероприятии, мы их зафиксировали, все занимаются их устранением», — приводит ТАСС слова Дворковича.