Юношеская сборная России сыграла вничью с Камеруном

В понедельник россияне сыграют с командой Аргентины в матче за итоговое пятое место на турнире.

Сборная России, набравшая одно очко в трех играх, заняла третье место в группе.

Футболисты юношеской сборной(игроки 2002 года рождения) разошлись миром со сверстниками изв матче международного турнира во Франции.

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