Юношеская сборная России сыграла вничью с Камеруном

Встреча группы B завершилась со счетом 1:1.
Сборная России, набравшая одно очко в трех играх, заняла третье место в группе.
В понедельник россияне сыграют с командой Аргентины в матче за итоговое пятое место на турнире.
«Мундиаль Монтегю». Группа В. 3-й тур
Россия – Камерун — 1:1 (0:1)
Голы: сб. Камеруна, 40+2 (0:1). Волков, 76 (1:1).Россия: Алексеев, Шмаков, Суриков, Котин, Щетинин (Конюхов, 41), Безчаснюк (Пилипенко, 12), Аванесян (Кратков, 7), Воробьев. Мельников (Савинов, 41), Павлюк (Шаповалов, 41), Голятов (Волков, 59).