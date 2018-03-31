Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»

В матче 30-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. Оборона «Барселоны» прозевала передачу Корреа на стоявшего перед вратарской Франко Васкеса, который без сопротивления переправил мяч в ворота каталонцев.

На 50-й минуте Эскудеро подхватил мяч в штрафной «Барсы» и нанёс мощный удар, который был отражён тер Штегеном перед собой на Луиса Мурьеля, а колумбиец без труда пробил под левую штангу, удвоив счет.

Отквитать один мяч каталонцам удалось на 88-й минуте. После розыгрыша углового уругвайский форвард Луис Суарес в эффектном стиле замкнул дальнюю штангу.

А минуту спустя каталонцы большими силами побежали вперёд, андалусийцы прозевали передачу практически вдоль линии штрафной, мяч прикатился к Лионелю Месси, который здорово пробил в левый угол, сравняв счет.

После этого матча «Барселона» лидирует с 76 очками, а «Севилья» на 6-м месте — 46 очков.