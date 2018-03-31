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    Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Севильей»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 30-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 2:2.

    Хозяева открыли счет на 36-й минуте. Оборона «Барселоны» прозевала передачу Корреа на стоявшего перед вратарской Франко Васкеса, который без сопротивления переправил мяч в ворота каталонцев.

    На 50-й минуте Эскудеро подхватил мяч в штрафной «Барсы» и нанёс мощный удар, который был отражён тер Штегеном перед собой на Луиса Мурьеля, а колумбиец без труда пробил под левую штангу, удвоив счет.

    Отквитать один мяч каталонцам удалось на 88-й минуте. После розыгрыша углового уругвайский форвард Луис Суарес в эффектном стиле замкнул дальнюю штангу.

    А минуту спустя каталонцы большими силами побежали вперёд, андалусийцы прозевали передачу практически вдоль линии штрафной, мяч прикатился к Лионелю Месси, который здорово пробил в левый угол, сравняв счет.

    После этого матча «Барселона» лидирует с 76 очками, а «Севилья» на 6-м месте — 46 очков.

    Чемпионат Испании. 30-й тур
    «Севилья» — «Барселона» — 2:2 (1:0)
    Голы: Васкес, 36 (1:0). Муриэль, 50 (2:0). Луис Суарес, 88 (2:1). Месси, 89 (2:2). «Севилья»: Рико, Меркадо (Лаюн, 46), Лангле, Кьер, Эскудеро, Банега, Н`Зонзи, Васкес, Корреа (Писарро, 72), Хесус Навас (Нолито, 81), Муриэль.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Паулинью (Суарес, 77), Ракитич, Иньеста (Пако Алькасер, 81), Дембеле (Месси, 58), Луис Суарес, Филиппе Коутинью.Предупреждения: Меркадо, 34. Рико, 44.
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