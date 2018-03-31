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    Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Верону»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Вероной» (3:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    Хозяева открыли счет на 3-й минуте. Веронцы ошиблись в центре обороны. Вброс аута пришёлся точно на Мауро Икарди, который с 11 метров поразил ворота.

    На 13-й минуте Иван Перишич получил передачу из глубины поля, вбежал в штрафную «Вероны», и пробил точно в угол ворот. Мяч от штанги отлетел в сетку.

    На 49-й минуте Перишич спокойно адресовал пас на дальний угол вратарской гостей, где уже Мауро Икарди отправил мяч в ворота соперника.

    На 90-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер «Вероны» Николас, который выбежал за пределы штрафной и скосил Эдера.

    Учитывая, что три замены было сделано, в ворота пришлось встать полузащитнику гостей Мохамеду Фаресу.

    После этого матча «Интер» с 58 очками на 4-м месте, а «Верона» на 19-м месте — 22 очка.

    В другом матче римский «Лацио» на своем поле разгромил «Беневенто» со счетом 6:2.

    Отметим, что уже на 7-й минуте «Беневенто» остался вдесятером и без основного вратаря Кристиана Пуджони, получившего прямую красную карточку.

    Дублем в составе победителей на 19-й и 68-й минуте отметился Чиро Иммобиле, еще по голу забили Фелипе Кайседо (60), Стефан Де Врей (66), Лукас Лейва (83) и Луис Альберто, реализовавший пенальти в компенсированное время.

    За гостей мячи на свой счет записали Данило Катальди (23) и Кошта Гильерме (51).

    После этого матча «Лацио» с 57 очками на 5-м месте, а «Беневенто» на 20-м месте — 10 очков.

    Другие результаты

    «Фиорентина» – «Кротоне» 2:0
    «Дженоа» – СПАЛ 1:1
    «Кальяри» – «Торино» 0:4
    «Аталанта» – «Удинезе» 2:0

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