Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Верону»

Миланскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте. Веронцы ошиблись в центре обороны. Вброс аута пришёлся точно на Мауро Икарди, который с 11 метров поразил ворота.

На 13-й минуте Иван Перишич получил передачу из глубины поля, вбежал в штрафную «Вероны», и пробил точно в угол ворот. Мяч от штанги отлетел в сетку.

На 49-й минуте Перишич спокойно адресовал пас на дальний угол вратарской гостей, где уже Мауро Икарди отправил мяч в ворота соперника.

На 90-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер «Вероны» Николас, который выбежал за пределы штрафной и скосил Эдера.

Учитывая, что три замены было сделано, в ворота пришлось встать полузащитнику гостей Мохамеду Фаресу.

После этого матча «Интер» с 58 очками на 4-м месте, а «Верона» на 19-м месте — 22 очка.

В другом матче римский «Лацио» на своем поле разгромил «Беневенто» со счетом 6:2.

Отметим, что уже на 7-й минуте «Беневенто» остался вдесятером и без основного вратаря Кристиана Пуджони, получившего прямую красную карточку.

Дублем в составе победителей на 19-й и 68-й минуте отметился Чиро Иммобиле, еще по голу забили Фелипе Кайседо (60), Стефан Де Врей (66), Лукас Лейва (83) и Луис Альберто, реализовавший пенальти в компенсированное время.

За гостей мячи на свой счет записали Данило Катальди (23) и Кошта Гильерме (51).

После этого матча «Лацио» с 57 очками на 5-м месте, а «Беневенто» на 20-м месте — 10 очков.

Другие результаты

«Фиорентина» – «Кротоне» 2:0

«Дженоа» – СПАЛ 1:1

«Кальяри» – «Торино» 0:4

«Аталанта» – «Удинезе» 2:0