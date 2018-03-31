«Рома» и «Болонья» сыграли вничью

«Рома» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (35 баллов) находится на 11-й строчке.

В составе хозяев гол на счету у Эрика Пульгара . За «Рому» забитым мячом отметился Эдин Джеко .

«Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта

Прервет ли «Болонья» неудачную серию? «Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта

Читайте по теме

Популярное в сети

Это интересно

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Реакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»

Венгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняется

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

О новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

«В этот день теплом вашим я согрет»

Подробный разбор

Капелло ждет родина Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба

Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч

От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018 Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира

Футбол в России давно надо строить заново Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы

Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину Реакция прессы на матч Испания — Аргентина