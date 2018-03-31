«Рома» и «Болонья» сыграли вничью

В составе хозяев гол на счету у Эрика Пульгара. За «Рому» забитым мячом отметился Эдин Джеко.
«Рома» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (35 баллов) находится на 11-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
«Болонья» – «Рома» – 1:1 (1:0)
Голы: Пульгар, 18 (1:0). Джеко, 76 (1:1).«Болонья»: Сантурро, Торосидис (Мбай, 77), Де Майо, Хеландер, Масина, Поли, Верди (Крейчи, 90), Донса, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Орсолини, 71).«Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Де Росси, Стротман (Дефрель, 75), Наингголан (Жерсон, 17), Флоренци, Эль-Шаарави (Джеко, 61), Перотти, Шик.Предупреждения: Сантурро, 36. Де Росси, 45+2. Пульгар, 72. Паласио, 87.