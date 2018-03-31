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    «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 24-го тура Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» – 0:0.

    «Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.

    «Ахмат» с 27 очками занимает девятое место в чемпионате. «СКА-Хабаровск», прервавший серию из девяти поражений в Премьер-лиге, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур
    «Ахмат» (Грозный) – «СКА-Хабаровск» – 0:0
    «Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Плиев, Митришев (Роши, 60), Иванов, Швец (Садаев, 74), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 81), Мбенг.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Эдиев, Кабутов, Карасев, Макаров (Калинский, 79), Самсонов (Секульски, 90), Никифоров, Канунников.Предупреждения: Эдиев, 40. Садаев, 78.
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