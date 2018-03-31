«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили

В матче 24-го тура Премьер-лиги грозненскийна своем поле сыграл вничью со– 0:0.

«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.

«Ахмат» с 27 очками занимает девятое место в чемпионате. «СКА-Хабаровск», прервавший серию из девяти поражений в Премьер-лиге, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.