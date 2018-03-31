«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили

«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.
«Ахмат» с 27 очками занимает девятое место в чемпионате. «СКА-Хабаровск», прервавший серию из девяти поражений в Премьер-лиге, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур
«Ахмат» (Грозный) – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Плиев, Митришев (Роши, 60), Иванов, Швец (Садаев, 74), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 81), Мбенг.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Эдиев, Кабутов, Карасев, Макаров (Калинский, 79), Самсонов (Секульски, 90), Никифоров, Канунников.Предупреждения: Эдиев, 40. Садаев, 78.