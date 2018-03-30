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    Уткин: У нашей сборной профнепригодный тренер

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Известный телекомментатор Василий Уткин после товарищеских матчей сборной России с командами Бразилии (0:3) и Франции (1:3) усомнился в профпригодности наставника национальной команды Станислава Черчесова.

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    «У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в нее профнепригодных игроков. Речь, конечно, о годности соответствующему уровню. Я не слепой: время, когда нашей сборной со всей неизбежностью требуется нападающий такого класса точно еще не наступило.

    Наша сборная уже год играет совершенно одинаково со всеми соперниками. Три защитника, два латераля, два опорных перед ними. Собственно, это и есть реально линия обороны. Сборная в состоянии сохранять ноль у себя в тылу только когда они все на своих местах и не увлекаются атакующей ересью.

    Остается три человека, кто бы они ни были, чтобы сочинить что-нибудь в атаке. На эти три места претендуют все те футболисты, которых перечислит любой что болельщик, что тренер, если его спросить о лучших русских игроках: Миранчуки, Смолов, Кокорин (выбыл), Дзагоев, Головин (в большинстве случаев), Шатов... А мест — 3. И одно из них с 65 минуты займет еще наш расписной Антон Заболотный.

    Боже ж мой, мы играем одинаково что с Новой Зеландией, что с Бразилией. Зачем нам тренер в таком случае? Чтобы заменить Джикию на Граната? А что, есть кто-то, кто не знает, чем это закончится? Чтобы прикнопить Смолова, чей главный цимес — маневр и смена позиции, к точке ударного центрфорварда? Тем самым закрепив позиционно уже восьмого из десяти полевых игроков (с Бразилией было так)?

    Чтобы не иметь представления, как начинается атака сборной? Она ведь у нас никак не начинается. Мяч у вратаря — а латерали уже выдвинулись вперед, им так положено, через край не сыграешь. А игроки опорной зоны у нас те еще начинатели — нет ни одного, кто владел бы длинным пасом. Остается вынос. Посмотрите, сколько выносов доходит до адресата...

    Бывает еще, что атака начинается с перехвата. Но сборная России перехватывает мяч ведь только на своей половине. Она же защищается. А значит, при перехвате перед ней все равно оказывается большинство игроков соперника, и они успеют перестроиться...

    То есть мы играем не только не разнообразно. Наша модель игры вообще раскрывает отнюдь не сильнейшие стороны того набора игроков, что у нас есть. Мало того — она их тщательно скрывает.

    Тренер сборной просто тупо навязывает команде свои весьма догматические представления о том, как надо играть. А точнее, даже не представления, а фобии», — написал Уткин в своем телеграм канале.

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