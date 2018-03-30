Мутко: РФПЛ не вернется на схему «весна-осень»

Вице-премьер РФзаявил о том, что матчи высшего дивизиона чемпионата России по футболу и впредь будут проводиться по схеме «осень-весна».

«Один из поводов для критики РФПЛ – весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют – молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее – начинают кричать. Получается, там их всё устраивает, а здесь — нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему "осень-весна" — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке "День победы". Пели и пили. А при этой ещё ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Напомним, что ранее рассматривался вариант о возвращении на систему «весна-осень» после ЧМ-2018.