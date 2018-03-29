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    Головин мог бы играть в сборной Бразилии, считает Витиньо

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    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Нападающий ЦСКА Витиньо отметил, что у его одноклубника Александра Головина большое будущее, учитывая нынешний возраст.

    «Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется.

    Вот потому он уже стал основным игроком сорной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

    Кто из российских игроков мог бы потянуть уровень сборной Бразилии? Головин как раз может! Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте.

    Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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