Готовность стадионов ЧМ-2018 близка к стопроцентной

Состояние готовности стадионов ЧМ-2018 очень хорошее, сообщил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА

«Состояние готовности в целом очень хорошее. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов — переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — приводит ТАСС слова Смита.

Напомним, на первом этапе – с 30 января по 1 февраля – специалисты проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге, а также московские «Лужники» и «Спартак», на втором — с 1 по 3 февраля — арены в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. С 20 по 26 марта делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.