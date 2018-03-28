Ари: Скоро братья Миранчуки станут самыми сильными российскими футболистами

Форвард «Локомотива»назвал лучшего игрока чемпионата России и высказался о своем будущем.

«О братьях Миранчуках хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче.

Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.

Кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне? Однозначно Ману! У Фернандеша получается абсолютно все!

Конечно, есть желание остаться в "Локо". Мне очень нравится в этом клубе, здесь мне доверяют, у нас отличный коллектив и классный тренер. Я очень хочу здесь остаться», – сказал Ари изданию «Советский Спорт».