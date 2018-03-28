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    Ари: Скоро братья Миранчуки станут самыми сильными российскими футболистами

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    Ари
    На фото:Ари
    Форвард «Локомотива» Ари назвал лучшего игрока чемпионата России и высказался о своем будущем.

    «О братьях Миранчуках хочется сказать в первую очередь, они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче.

    Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.

    Кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне? Однозначно Ману! У Фернандеша получается абсолютно все!

    Конечно, есть желание остаться в "Локо". Мне очень нравится в этом клубе, здесь мне доверяют, у нас отличный коллектив и классный тренер. Я очень хочу здесь остаться», – сказал Ари изданию «Советский Спорт».

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