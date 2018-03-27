Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна

Процесс открытия и развития потенциально многомиллионного футболиста никогда не бывает простым и гладким. Но для профессиональных клубов поиск бриллианта, который может стать звездным игроком или как вариант быть проданным с хорошей прибылью — это хороший бизнес.

Это особенно актуально в эпоху, когда правила финансового фэйр-плей в Европе поощряют клубы к сбалансированным счетам и воспитанию собственных талантов.

Гарри Кейн из «шпор» в этом году был оценен в 172 миллиона фунтов — неплохо как для игрока, которого клуб подписал еще тинейджером за бесплатно.

Вот почему топ-клубы Премьер-лиги все чаще и чаще используют информационные данные как для поиска молодых игроков, так и для помощи в развитии их игровых и физических качеств с ранних лет.

«Толстый ребенок»

Как бы там ни было, скаут, который помог привести в «Тоттенхэм» звездного бомбардира Гарри Кейна, отмечает, что в этом сложном процессе тренерский штаб должен использовать человеческие качества и интуицию, чтобы раскопать звездный материал.

«Один из тренеров сказал мне прямо: Кто этот толстый ребенок?», — вспоминает Ричард Аллен, экс-глава Академии на «Уайт Харт Лейн», о первых днях Кейна в «шпорах».

«В то время Гарри было 11 лет, и, по правде говоря, он не попал бы к нам, если бы мы использовали физическое тестирование в качестве определяющего фактора», — говорит Аллен.

Высоко оцененный и талантливый Аллен, который провел восемь лет в «Тоттенхэме», а также работал в «КПР» и английской федерации футбола, говорит, что трудно сразу же определить молодых ребят с настолько высоким потенциалом, при котором они почти гарантированно доберутся до вершины.

«Майкл Оуэн и Уэйн Руни — определенно, и про Джо Коула так многие думали, — говорит он, — Но все игроки идут разными путями. Физическое созревание влияет на высокие результаты в раннем возрасте, но остальные могут догнать тебя».

Кейну повезло

Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус» Почеттино нужно сделать правильные выводы

К счастью для Кейна, не только Аллен, который сейчас занимает пост директора по футболу в Университете Лафборо, но и другие тренеры в «Тоттенхэме» чувствовали, что в парне что-то есть.

Однако, говорит Аллен, когда тренеры оценивали факторы, которые говорили в пользу Кейна, они практически не основывались на каких-то цифрах или научном подходе.

«Так почему же мы решили взять его, несмотря на то, что он не всегда показывал отличную игру? Во-первых, у него был хороший удар, он всегда забивал голы. Он мог наносить чистые удары и забивать, он был хорош с технической точки зрения. Кроме того, его отец был высоким, поэтому несмотря на то, что Гарри в детстве был довольно маленьким, он мог вырасти. Также он был действительно предан своему делу — он упорно работал и был хорошим учеником, он схватывал на лету и у него была жажда к знаниям».

По словам Аллена, Кейну повезло, что тренеры в «Тоттенхэме» учитывали возможные факторы отклонения относительного возраста в детском и юношеском футболе.

Это тот эффект, при котором дети, которые родились в период с сентября по декабрь, в школьные годы обычно выбираются для команд, потому что они более развиты физически, чем те, кто родился следующей весной или летом. Гарри родился в июле, а это означает, что тренеры дали ему немного больший запас времени.

Тревожный звонок

Однако, по словам Аллена, в клубе звенел тревожный звонок касательно прогресса Кейна, когда ему было 16. И хотя он дебютировал в составе «шпор» в 18 лет в Лиге Европы сезона 2011-12 годов, большая часть его игрового времени в этом возрасте была связана с арендами в различные клубы — «Лейтон-Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер».

Фернандиньо, Ндиди, Матич. Топ-5 «опорников» АПЛ прямо сейчас Лидер «МанСити», «разрушитель» «Лестера», боец из «Тоттенхэма»

Когда аренда в «Лестер» закончилась в конце сезона 2012-2013, по словам Аллена, «Тоттенхэм» рассматривал возможность поиска для игрока следующего клуба, который взял бы его в аренду с правом выкупа. Аллен также отмечает, что выступления Кейна в молодежной сборной Англии (U-20) на чемпионате мира в Турции тем летом не были особенно успешными.

Стал лидером раздевалки

Тем не менее, Кейн снова получил шанс играть за «Тоттенхэм» в матчах Лиги Европы на старте сезона 2013-2014, а после того, как Тим Шервуд возглавил команду в середине сезона, нападающий дебютировал в АПЛ в апреле 2014 года.

«С тех пор, как ему дали шанс, он не стал оглядываться назад, — говорит Аллен, — С тех пор он продолжал идти вперед, расти и развиваться».

Со слов Аллена, Кейн также стал значимой фигурой в раздевалке команды: «Он демонстрирует то, что описывается как элитарное поведение — у него есть черты характера, которыми обладают лучшие спортсмены. Он стал примером того, что значит быть игроком "Тоттенхэма" и чего от тебя ждут. Кроме того, он вырос физически и выглядит сильным».