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    Швец надеется дождаться своего шанса в сборной России

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    Антон Швец
    На фото:Антон Швец
    Полузащитник сборной России Антон Швец рассказал о тренировках в национальной команде под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

    «С каждым разом игроки лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другая, мы будем лучше выглядеть.

    Конечно же, обидно, что не сыграл с Бразилией. Все-таки я футболист и хочу играть. Но я продолжаю работать, жду своего шанса.

    Чувствую, что расту и улучшаюсь на тренировках Станислава Саламовича. С радостью приезжаю в сборную, но мне хочется играть. Я уверен, что у тренера есть планы на меня, поэтому все будет хорошо.

    Думаю, нужно позитивно смотреть на вещи, дальше работать. Сейчас будет матч с Францией. И в нем нам надо сыграть получше и, самое главное, выступить достойно на чемпионате мира.

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    У сборной Франции сильные игроки, поэтому не стоит в ней кого-то выделять. Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя, они обе сильны, но это разные команды», — приводит слова Швеца «Р-Спорт».

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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