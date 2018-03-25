Швец надеется дождаться своего шанса в сборной России

Полузащитник сборной Россиирассказал о тренировках в национальной команде под руководством главного тренера

«С каждым разом игроки лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другая, мы будем лучше выглядеть.

Конечно же, обидно, что не сыграл с Бразилией. Все-таки я футболист и хочу играть. Но я продолжаю работать, жду своего шанса.

Чувствую, что расту и улучшаюсь на тренировках Станислава Саламовича. С радостью приезжаю в сборную, но мне хочется играть. Я уверен, что у тренера есть планы на меня, поэтому все будет хорошо.

Думаю, нужно позитивно смотреть на вещи, дальше работать. Сейчас будет матч с Францией. И в нем нам надо сыграть получше и, самое главное, выступить достойно на чемпионате мира.

Миранчук не считает уровень сборной Бразилии "космическим"

У сборной Франции сильные игроки, поэтому не стоит в ней кого-то выделять. Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя, они обе сильны, но это разные команды», — приводит слова Швеца «Р-Спорт».