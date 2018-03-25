Хорватский футболист умер прямо во время матча

Защитникскончался в результате инцидента, произошедшего во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии против, сообщает Radio Slavonija.

25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота «Вартекса» он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за «Загреб», где начал свою профессиональную карьеру. А в «Марсонию» он перешел как раз из «Славонии».