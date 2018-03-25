ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хорватский футболист умер прямо во время матча

    Происшествия Между тем
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Бруно Бобан
    На фото:Бруно Бобан
    Защитник «Марсонии» Бруно Бобан скончался в результате инцидента, произошедшего во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии против «Славонии», сообщает Radio Slavonija.

    25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

    Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота «Вартекса» он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за «Загреб», где начал свою профессиональную карьеру. А в «Марсонию» он перешел как раз из «Славонии».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
  • Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики
  • Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии
    •
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    •
  • Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч
  • «Амкар» решил провести игру с «железнодорожниками» в Москве
    •
  • «МанСити» — «Барселона»: кто кого?
  • Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов
    •
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц
  • Прогнозы и ставки на теннис 25 марта
  • 3,84
    •
  • Шварцман не справится с подачей Раонича
  • Диего Шварцман — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:35
    • Зобнин покинул расположение сборной России из-за травмы
  • 15:08
    • ЦСКА разгромил «Рязань» в контрольном поединке
  • 14:10
    • Тухель может возглавить «Арсенал»
  • 13:58
    • Защитник сборной Франции рискует пропустить матч с Россией
  • 13:49
    • Швец надеется дождаться своего шанса в сборной России
  • 13:34
    • «Интер» согласовал условия личного контракта с защитником «Лацио»
  • 13:22
    • Миранчук не считает уровень сборной Бразилии «космическим»
  • 13:05
    • Васильков назвал приблизительные сроки восстановления Джано
  • 12:49
    • Полузащитник сборной России получил травму на тренировке
  • 12:21
    • Куртуа не поможет сборной Бельгии в матче с Саудовской Аравией
  • 12:10
    • Джикия: Джанчик, прорвемся, и не такое видали
  • 11:59
    • Зобнин пропустил тренировку сборной России
  • 11:44
    • Джано получил повреждение передней крестообразной связки
  • 11:24
    • Сампаоли не исключил, что Дибала и Икарди сыграют на ЧМ-2018
  • 11:11
    • Швайнштайгер: Ибра, прекрати преследовать меня
  • 11:02
    • Агент назвал Гвардиолу трусом и псом
  • 10:50
    • Глушаков поддержал Джано
  • 10:42
    • Орлов назвал Кудряшова защитником «европейского уровня»
  • 10:35
    • Экс-игрок БАТЭ: Гончаренко мог разломать ногой шкафчик или кидаться льдом
  • 10:10
    • Алиев: Я уже не Саша Алиев, должен быть серьезным
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус