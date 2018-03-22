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    Объявлена дата начала сезона-2018/19 в РФПЛ

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    Виктор Пышкин
    На фото:Виктор Пышкин
    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что сезон 2018/19 российского чемпионата начнется 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

    «Заканчивать позже всегда лучше, чем начинать раньше. Природу не обманешь, хоть что не делай. Прошло совещание в РФПЛ и было принято решение, что сезон-2018/2019 у нас начнется 29 июля, а закончится 26 мая. Был вопрос по декабрю, когда уйти на паузу пораньше или попозже. Приняли решение, что закончим первую половину сезона 9 декабря.

    В следующем сезоне появились резервные дни, что хорошо для концовки чемпионата России. С погодой не угадаешь. Вот недавно в Москве было ”минус 15”, а в Екатеринбурге ”минус шесть”. Для всех клубов хочется выполнить условия и пожелания, чтобы не было вопросов. Но не получится. Календарь невозможно будет сделать, если учитывать все просьбы. Нормальные футбольные просьбы РФПЛ без проблем рассмотрит», — сообщили в пресс-службе РФПЛ.

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