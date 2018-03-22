Гильерме заявил о желании Ари играть за сборную России

Голкипер «Локомотива»рассказал, что его одноклубникусилил бы сборную России.

«Ари – классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.

Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар. Но и сейчас в команде есть талантливые ребята – Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером.

Нет, время, когда Бразилия могла по-настоящему мною заинтересоваться, давно ушло. Я счастлив претендовать на место в сборной России.

Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины. Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите.

Они знали, что травмировался Кокорин. Лучше всего информирован как раз Фернандиньо. Он ведь играл в "Шахтере" и по-прежнему следит за чемпионатами Украины и России. Он спросил меня: "Как так получилось с Кокориным?" Я ответил, что Саша порвал "кресты" и, вероятно, пропустит теперь чемпионат мира…

От себя добавлю: для сборной это серьезная потеря. Кокорин – форвард номер один в России. Но, к сожалению, в футболе такое случается. Ничего не поделаешь», — приводит слова Гильерме «Советский спорт».