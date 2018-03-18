«Наполи» обыграл «Дженоа», «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью

победилв матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0).

Единственный мяч у победителей встречи на 72-й минуте забил защитник Рауль Альбиоль.

«Наполи» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на два очка, а «Дженоа» расположился на 13 строчке, имея в активе 30 очков.

В другом поединке 29-го тура «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1 (1:1).

Нападающий гостей Симоне Верди вывел свою команду вперёд на третьей минуте матча. Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва сравнял счёт на 16-й минуте.

«Лацио» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (54 очка), «Болонья» — 11-е (34 очка).