ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Наполи» обыграл «Дженоа», «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью

    Серия A Футбол Италии Наполи Дженоа Болонья Лацио Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Рауль Альбиоль
    На фото:Рауль Альбиоль
    «Наполи» победил «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0).

    Единственный мяч у победителей встречи на 72-й минуте забил защитник Рауль Альбиоль.

    «Наполи» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на два очка, а «Дженоа» расположился на 13 строчке, имея в активе 30 очков.

    В другом поединке 29-го тура «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1 (1:1).

    Нападающий гостей Симоне Верди вывел свою команду вперёд на третьей минуте матча. Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва сравнял счёт на 16-й минуте.

    «Лацио» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (54 очка), «Болонья» — 11-е (34 очка).

    Останется ли «Наполи» в чемпионской гонке?«Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
  • 18/03
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 18/03
    • «Рома» на выезде обыграла «Кротоне»
  • 18/03
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 17/03
    • Буффон получил вызов в сборную Италии
  • 17/03
    • «Удинезе» потерпел пятое поражение подряд
  • 15/03
    • «Милан» может сменить владельца
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Флорида» обязана справиться с «Монреалем»
  • «Монреаль» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
  • 2,22
    •
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    • 01:24
  • 01:04
    • «Марсель» дома проиграл «Лиону»
  • Примера. «Атлетик» уступил «Барселоне», «Валенсия» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 00:51
  • 00:37
    • Покер Роналду помог «Реалу» обыграть «Жирону»
  • 23:55
    • Симеоне: У меня такое чувство, что лично проиграл этот матч
  • 23:30
    • Конте: Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    • Вчера в 23:27
  • 23:18
    • «Реал» хочет продать Иско
  • 23:01
    • Люк Шоу хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
  • 22:48
    • Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу»
  • 22:30
    • Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
  • 22:21
    • «Вильярреал» вырвал волевую победу у «Атлетико»
  • 22:15
    • «Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»
  • 21:56
    • «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»
  • 21:33
    • Рауш: Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018
  • 21:17
    • Киевское «Динамо» отстранило Хачериди от тренировок до конца сезона
  • Букмекеры верят в победу «Атлетико»
  • Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18
    • Сегодня в 20:00
  • 20:56
    • «Сент-Этьен» переиграл «Генгам»
  • 20:51
    • Сорокин: Газоны всех стадионов ЧМ-2018 будут идеальны
  • 20:36
    • «Шахтер» без проблем обыграл «Мариуполь»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус