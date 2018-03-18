ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» взяла верх над «Атлетиком»

    Примера Футбол Испании Барселона Атлетик Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» — 2:0.

    Каталонцы открыли счет на 8-й минуте. Месси подключил к атаке Жорди Альбу, который прострелил на свободного Пако Алькасера, который спокойно пробил в дальний нижний угол.

    На 30-й минуте Дембеле получил мяч справа и перевёл его в центр на свободного Лионеля Месси, которого баски не успели накрыть перед своей штрафной, позволив пробить в угол ворот.

    После этого матча «Барселона» с 75 очками возглавляет таблицу, а «Атлетик» с 13 очками на 35-м месте.

    Чемпионат Испании. 29-й тур
    «Барселона» – «Атлетик» – 2:0 (2:0)
    Голы: Пако Алькасер, 8 (1:0). Месси, 30 (2:0).«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Дембеле (Иньеста, 64), Ракитич, Паулинью, Филиппе Коутинью (Андре Гомеш, 85), Месси, Пако Алькасер (Алейш Видаль, 74).«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Саборит, Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 46), Рауль Гарсия, Лекуэ, Мерино (Адурис, 71).Предупреждения: Юмтити, 17. Рауль Гарсия, 31. Дембеле, 39. Лекуэ, 40.
    Продолжение каталонской традиции«Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Атлетик» уступил «Барселоне», «Валенсия» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • 18/03
    • «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»
  • 17/03
    • «Леванте» одержал вторую подряд победу в Примере
  • 17/03
    • «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»
  • 17/03
    • «Валенсия» разобралась с «Алавесом»
  • 16/03
    • Месси — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 16/03
    • Полузащитник «Валенсии» получил серьезную травму на тренировке
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
  • У Дель Потро есть шанс против Федерера
  • Роджер Федерер — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на матч 18 марта
  • 1,97
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:22
    • Футболистки молодежной сборной России обыграли румынок
  • 20:11
    • СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты
  • Примера. «Атлетик» уступил «Барселоне», «Валенсия» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 20:10
  • 20:01
    • «Интер» заинтересовался форвардом «Шахтера»
  • 19:50
    • Ван Гал: «Бавария» не продаст Левандовского
  • 19:24
    • «Байер» в меньшинстве уступил «Кельну»
  • 19:19
    • «Нант» не смог обыграть «Мец»
  • 19:03
    • «Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 18:59
    • «Рома» на выезде обыграла «Кротоне»
  • 18:29
    • ПСЖ вырвал победу у «Ниццы»
  • 18:24
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 18:17
    • Батшуайи принес «Боруссии» победу над «Ганновером»
  • 13:54
    • Черышев присоединится к сборной России 19 марта
  • 13:42
    • Бускетс и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»
  • 13:20
    • «Сандерленд» отстранил хавбека за вождение в нетрезвом виде
  • 13:04
    • Лукаку ждет приезда «многих сильных игроков»
  • 12:54
    • Воронин надеется увидеть еще более сильного Кокорина в новом сезоне
  • 12:36
    • «Челси» ведет переговоры с экс-наставником «Барселоны»
  • 12:18
    • Манчини готов вернуться в английскую Премьер-лигу
  • 12:15
    • Глава ОКР считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус