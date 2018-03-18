«Барселона» взяла верх над «Атлетиком»

Каталонцы открыли счет на 8-й минуте. Месси подключил к атаке Жорди Альбу, который прострелил на свободного Пако Алькасера, который спокойно пробил в дальний нижний угол.
На 30-й минуте Дембеле получил мяч справа и перевёл его в центр на свободного Лионеля Месси, которого баски не успели накрыть перед своей штрафной, позволив пробить в угол ворот.
После этого матча «Барселона» с 75 очками возглавляет таблицу, а «Атлетик» с 13 очками на 35-м месте.
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Барселона» – «Атлетик» – 2:0 (2:0)
Голы: Пако Алькасер, 8 (1:0). Месси, 30 (2:0).«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Дембеле (Иньеста, 64), Ракитич, Паулинью, Филиппе Коутинью (Андре Гомеш, 85), Месси, Пако Алькасер (Алейш Видаль, 74).«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Саборит, Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 46), Рауль Гарсия, Лекуэ, Мерино (Адурис, 71).Предупреждения: Юмтити, 17. Рауль Гарсия, 31. Дембеле, 39. Лекуэ, 40.