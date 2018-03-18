«Барселона» взяла верх над «Атлетиком»

В матче 29-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:0.

Каталонцы открыли счет на 8-й минуте. Месси подключил к атаке Жорди Альбу, который прострелил на свободного Пако Алькасера, который спокойно пробил в дальний нижний угол.

На 30-й минуте Дембеле получил мяч справа и перевёл его в центр на свободного Лионеля Месси, которого баски не успели накрыть перед своей штрафной, позволив пробить в угол ворот.

После этого матча «Барселона» с 75 очками возглавляет таблицу, а «Атлетик» с 13 очками на 35-м месте.