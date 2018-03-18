Конте: Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Лестером» (2:1 д.в.) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Игра получилась тяжелой, как мы и ожидали. В прошлом матче с "Лестером" (0:0 в январе) тоже испытывали много проблем. Мы должны быть удовлетворены сегодняшним результатом. Моя команда отлично сыграла и проявила характер. После матча в Лиге чемпионов, на который игроки потратили много энергии, команда билась в матче с "Лестером".

В полуфинале "Челси" сыграет с "Саутгемптоном"? Для таких клубов, как "Челси", важно выигрывать трофеи. Но еще важнее бороться до последнего в каждом турнире. Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии», — приводит слова Конте BBC.

Напомним, решающий гол на 105-й минуте забил испанец Педро. В 1/2 финала соперником «синих» станет «Саутгемптон». В другом полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».