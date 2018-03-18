ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Конте: Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити Челси
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лестером» (2:1 д.в.) в четвертьфинале Кубка Англии.

    «Игра получилась тяжелой, как мы и ожидали. В прошлом матче с "Лестером" (0:0 в январе) тоже испытывали много проблем. Мы должны быть удовлетворены сегодняшним результатом. Моя команда отлично сыграла и проявила характер. После матча в Лиге чемпионов, на который игроки потратили много энергии, команда билась в матче с "Лестером".

    В полуфинале "Челси" сыграет с "Саутгемптоном"? Для таких клубов, как "Челси", важно выигрывать трофеи. Но еще важнее бороться до последнего в каждом турнире. Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии», — приводит слова Конте BBC.

    Напомним, решающий гол на 105-й минуте забил испанец Педро. В 1/2 финала соперником «синих» станет «Саутгемптон». В другом полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Кто сыграет «стандартнее»?«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Англии 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    •
  • 18/03
    • «Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»
  • 18/03
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 18/03
    • «Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 17/03
    • «Тоттенхэм» — первый полуфиналист Кубка Англии
  • 15/03
    • «Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ, разгромив «Челси»
  • 14/03
    • «Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Флорида» обязана справиться с «Монреалем»
  • «Монреаль» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
  • 2,22
    •
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    • 23:27
  • 23:18
    • «Реал» хочет продать Иско
  • 23:01
    • Люк Шоу хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
  • 22:48
    • Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу»
  • Примера. «Атлетик» уступил «Барселоне», «Валенсия» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 22:38
  • 22:30
    • Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
  • 22:21
    • «Вильярреал» вырвал волевую победу у «Атлетико»
  • 22:15
    • «Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»
  • 21:56
    • «Бавария» на выезде проиграла «Лейпцигу»
  • 21:33
    • Рауш: Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018
  • 21:17
    • Киевское «Динамо» отстранило Хачериди от тренировок до конца сезона
  • Букмекеры верят в победу «Атлетико»
  • Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18
    • Завтра в 20:00
  • 20:56
    • «Сент-Этьен» переиграл «Генгам»
  • 20:51
    • Сорокин: Газоны всех стадионов ЧМ-2018 будут идеальны
  • 20:36
    • «Шахтер» без проблем обыграл «Мариуполь»
  • 20:22
    • Футболистки молодежной сборной России обыграли румынок
  • 20:11
    • СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты
  • 20:09
    • «Барселона» взяла верх над «Атлетиком»
  • 20:01
    • «Интер» заинтересовался форвардом «Шахтера»
  • 19:50
    • Ван Гал: «Бавария» не продаст Левандовского
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус