«Эвертон» на выезде обыграл «Сток Сити»

В матче 31-го тура английской Премьер-лигипринимал

Гости одержали победу со счетом 2:1.

Три очка на заснеженном поле «ирискам» принес Дженк Тосун, который оформил дубль. Свой первый гол турецкий форвард забил на 69-й минуте игры, а второй — на 84-й. Между этими голами у «Сток Сити» отличился Эрик Чупо-Мотинг.

Отметим, что с 30-й минуты матча «Сток Сити» играл в меньшинстве — с поля был удален Чарли Адам.

После 30 матчей «Эвертон» набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.