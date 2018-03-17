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    «Эвертон» на выезде обыграл «Сток Сити»

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    Дженк Тосун
    На фото:Дженк Тосун
    В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Сток Сити» принимал «Эвертон».

    Гости одержали победу со счетом 2:1.

    Три очка на заснеженном поле «ирискам» принес Дженк Тосун, который оформил дубль. Свой первый гол турецкий форвард забил на 69-й минуте игры, а второй — на 84-й. Между этими голами у «Сток Сити» отличился Эрик Чупо-Мотинг.

    Отметим, что с 30-й минуты матча «Сток Сити» играл в меньшинстве — с поля был удален Чарли Адам.

    После 30 матчей «Эвертон» набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

    АПЛ. 31-й тур
    «Сток Сити» – «Эвертон» 1:2
    Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84«Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Стафилидис, Джонсон, Зума, Адам, Аллен, Шакири (Берахино, 76), Ндиайе, Собхи (Шупо-Мотинг, 72; Хесе, 79), Крауч«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Дэвис (Кэлверт-Льюин, 53), Гуйе, Уолкотт, Болази (Холгейт, 90), Руни (Шнайдерлин, 87), ТосунПредупреждения: Шоукросс, Джагелка. Удаление: Адам, 30.
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