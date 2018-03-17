«Леванте» одержал вторую подряд победу в Примере

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Леванте» забитыми голами отличились Рохер Марти и Эммануэл Боатенг, а за «Эйбар» забил Шарлес.
Таким образом, «Леванте» удалось одержать вторую подряд победу в Примере. В то же время «Эйбар» второй раз кряду уступил.
После этого матча у «Леванте» — 27 очков. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. У «Эйбара» осталось 39 очков и девятое место.
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Леванте» — «Эйбар» 2:1 (1:0)
Голы: Рохер, 25, Боатенг, 64 — Шарлес, 63«Леванте»: Ойер, Коке, Кабако, Робер, Луна (Лопес, 55), Моралес, Лерма, Кампанья (Лукич, 45+1), Иви, Рохер, Паццини (Боатенг, 60)«Эйбар»: Дмитрович, Капа, Рамис, Арбилья, Коте (Хунка, 73), Эскаланте (Инуи, 58), Гарсия, Хордан, Алехо (Шарлес, 58), Кике, ЛеонПредупреждения: Кабако, Рохер, Лукич — Гарсия, Шарлес, Арбилья