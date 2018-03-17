«Леванте» одержал вторую подряд победу в Примере

В стартовом матче 29-го тура чемпионата Испаниина своем поле принимал

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Леванте» забитыми голами отличились Рохер Марти и Эммануэл Боатенг, а за «Эйбар» забил Шарлес.

Таким образом, «Леванте» удалось одержать вторую подряд победу в Примере. В то же время «Эйбар» второй раз кряду уступил.

После этого матча у «Леванте» — 27 очков. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. У «Эйбара» осталось 39 очков и девятое место.