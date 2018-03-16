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    Россия сократила отрыв от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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    ЦСКА победил «Лион»
    На фото:ЦСКА победил «Лион»
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/201815:00
    Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

    ЦСКА в четверг на выезде обыграл «Лион» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги Европы. «Армейцы» стали единственной российской командой, преодолевшей барьер 1\8 финала еврокубка. Ранее борьбу завершили московский «Локомотив», уступивший по сумме двух игр «Атлетико», и петербургский «Зенит», оказавшийся слабее «Лейпцига».

    В таблице коэффициентов УЕФА у России стало 53,182 балла, у Франции — 55,415 балла. Отставание России от идущей на пятом месте Франции сократилось на 0,2 балла. У идущей на седьмом месте Португалии в активе 46,915 балла.

    Лидерство в таблице коэффициентов сохраняет Испания (103,998), следом расположились Англия (77,748) и Италия (74,749).

    Шестое место по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

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