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    Созин видит в Дзюбе потенциальную замену Кокорину

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал тот факт, что форварду сборной России и «Зенита» Александру Кокорину диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

    «Очень жаль потерять Александра Кокорина перед чемпионатом мира. Станиславу Черчесову можно сказать только одно: "Господин Черчесов, крепитесь"! Выбывают игроки основного состава, и это большая проблема для главного тренера.

    Джикия, Васин, а теперь и Кокорин. Это уже третьи "кресты" в сборной России. Теперь только терпение и технические задумки Черчесова смогут помочь нашей сборной.

    Потеря любого игрока основного состава — это большие проблемы. Хорошо, что у нас есть Смолов. Если Кокорин не сможет восстановиться к чемпионату мира, а его восстановление возможно только в теории, то для Артема Дзюбы появляется хороший шанс попасть в сборную.

    Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена

    Думаю, Черчесов будет рассматривать его кандидатуру. Если сейчас Артем будет много забивать и хорошо играть, у него есть все шансы сыграть на чемпионате мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».

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