ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Московскийодержал гостевую победу над(3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 39-й минуте открыли армейцы. Александр Головин получил мяч на левом углу штрафной площади «Лиона» от Дзагоева, обработал мяч, а затем шикарным ударом уложил мяч в дальний угол ворот.

На 58-й минуте хозяева отыгрались. Ферри с правого фланга ушел от Щенникова перед входом в штрафную площадь, в момент передачи Жордана мяч ушёл за лицевую линию поля, судья за воротами этого не увидел, мяч в итоге Максвелл Корне из центра штрафной площади отправил в ворота.

На 60-й минуте ЦСКА вновь вышел вперед. Набабкин прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу на ближнюю штангу, а Ахмед Муса в падении отправил мяч в ворота.

Спустя четыре минуты ЦСКА увеличил своё преимущество. Дзагоев догнал мяч на левом фланге, покатил передачу на ход Кучаеву, Константин выполнил передачу в центр штрафной площади, а Понтус Вернблум в касание отправил мяч в ворота.

На 71-й минуте лионцы отквитали один мяч. Траоре с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мариано выскочил из-за спины Березуцкого и отправил мяч в ворота.

Первый матч закончился выездной победой «Лиона» со счетом 1:0. По сумме двух матчей, за счет голов забитых на выезде ЦСКА вышел в четвертьфинал.