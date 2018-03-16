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    ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Лионом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Счет в матче на 39-й минуте открыли армейцы. Александр Головин получил мяч на левом углу штрафной площади «Лиона» от Дзагоева, обработал мяч, а затем шикарным ударом уложил мяч в дальний угол ворот.

    На 58-й минуте хозяева отыгрались. Ферри с правого фланга ушел от Щенникова перед входом в штрафную площадь, в момент передачи Жордана мяч ушёл за лицевую линию поля, судья за воротами этого не увидел, мяч в итоге Максвелл Корне из центра штрафной площади отправил в ворота.

    На 60-й минуте ЦСКА вновь вышел вперед. Набабкин прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу на ближнюю штангу, а Ахмед Муса в падении отправил мяч в ворота.

    Спустя четыре минуты ЦСКА увеличил своё преимущество. Дзагоев догнал мяч на левом фланге, покатил передачу на ход Кучаеву, Константин выполнил передачу в центр штрафной площади, а Понтус Вернблум в касание отправил мяч в ворота.

    На 71-й минуте лионцы отквитали один мяч. Траоре с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мариано выскочил из-за спины Березуцкого и отправил мяч в ворота.

    Первый матч закончился выездной победой «Лиона» со счетом 1:0. По сумме двух матчей, за счет голов забитых на выезде ЦСКА вышел в четвертьфинал.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Лион» (Франция) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1)
    Голы: Головин, 39 (0:1). Корне, 58 (1:1). Муса, 60 (1:2). Вернблум, 65 (1:3). Диас, 71 (2:3).«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Марселу, Диакаби, Марсал (Менди, 70), Ферри (Маолида, 68), Тузар, Ндомбеле, Корне, Диас, Депай (Траоре, 66).ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий (Щенников, 46), А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 90+4), Кучаев, Вернблум, Муса (Витинью, 73).Предупреждения: Набабкин, 13. Муса, 36. Диас, 78.
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