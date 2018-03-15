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    СМИ: «Рубин» стал частным клубом, а Ильзат Ахметов — свободным агентом

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    Ильзат Ахметов
    На фото:Ильзат Ахметов
    «Рубин» получил новую лицензию от РФПЛ как частное предприятие и 15 марта завершит процедуру по смене юридического статуса вместе с лигой и РФС, утверждает «БИЗНЕС Online».

    По данным источника, соглашения с ООО «Рубин» подписали все ныне работающие сотрудники и игроки команды, за исключением полузащитника Ильзата Ахметова, который теперь формально становится свободным агентом. Сторона игрока требовала гарантии его выхода на поле в 50% матчей — клуб на эти условия не пошел.

    До матча 23-тура чемпионата России со «Спартаком» казанцы будут заново заявлять игроков уже за ООО «ФК Рубин», а прошлая лицензия будет аннулирована. Таким образом, встречу с «красно-белыми» 17 марта «Рубин» проведет уже официально в новом статусе.

    Саяхов: С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России

    Ранее сообщалось, что учредителями «Рубина» в равных долях с уставным капиталом в 10 тысяч рублей станут главный тренер Курбан Бердыев, гендиректор Рустам Саяхов и спортивный директор Рустем Сайманов. Такая схема понадобилась для того, что защитить от любых гипотетических рисков реального бенефициара и спонсора — ГК «ТАИФ».

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